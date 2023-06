Jefferson Savarino marcó gol en el pase de Real Salt Lake a semifinales

El Real Salt Lake de Jefferson Savarino avanzó a las semifinales de la US Open Cup.

El venezolano disputó 66 minutos y en el 51 consiguió el tercer gol de su equipo, en el triunfo 3-2 ante LA Galaxy.

Savarino anotó su segundo tanto en dos encuentros disputados en la competición que su equipo busca ganar por primera vez.

Did you expect anything else? pic.twitter.com/H4tDUFVDGg

— Real Salt Lake (@realsaltlake) June 8, 2023