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Jhonder Cádiz marcó por quinta fecha consecutiva

20 de mayo, 2026

El Wuhan Three Towns de Jhonder Cádiz rescató un empate ante el Shanghai Shenhua, en un encuentro de la liga china.

El delantero disputó todo el partido, anotó en el minuto 74 y dio una asistencia, en la igualdad 2-2 como visitante.

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Cádiz tiene una racha de 5 jornadas consecutivas marcando, con 9 goles y 3 asistencias en 13 compromisos, 12 como titular. Está en el quinto lugar de la tabla de goleadores.

Wuhan acumula 3 empates al hilo, con lo que está en el puesto 15 de la clasificación, con 6 puntos en 13 fechas.

Lavinotinto.com
Foto: Sohu.com

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