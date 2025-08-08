Jean Fuentes anunciado por el Carabobo

El Carabobo FC anunció al zaguero Jean Fuentes como una de sus incorporaciones para el Torneo Clausura 2025.

«Carabobo siempre está en instancias finales del campeonato y en copas internacionales. Ese rendimiento me motivó bastante para venir«, comentó el central al departamento de prensa valenciano.

Fuentes, de 28 años de edad, militó recientemente en el Al Riffa de Bahréin, además de contar con experiencia en equipos colombianos.

«Soy un jugador aguerrido, fuerte y de buen pie. No me gusta rifar la pelota, me gusta tratar bien el balón. También me agrada ir al área rival a cabecear y hacer goles«, repasó en cuanto a sus características.

El defensor se unió a Angelo Lucena, Yohandry Orozco y el colombiano Juan Alegría como las altas ya confirmadas por el elenco carabobeño para el actual semestre.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Carabobo FC