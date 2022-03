Japón y Arabia Saudita clasificaron al Mundial

El jueves de eliminatorias al Mundial 2022 empezó con la definición de dos cupos a Catar, que fueron a poder de Japón y Arabia Saudita en las clasificatorias asiáticas.

El cuadro nipón venció 0-2 a Australia de visita, lo que definió el panorama del grupo B a falta de una fecha.

Un doblete de Kaoru Mitoma en los minutos finales del encuentro le dio el boleto a Japón, además de a Arabia Saudita.

Los Aussies, por su parte, tendrán que jugar el repechaje contra el tercero del grupo A, para luego ir por el pasaje al Mundial ante el quinto de Sudamérica.

En el grupo A, Irán y Corea del Sur ya clasificaron; mientras que Emiratos Árabes Unidos, Líbano e Irak luchan por el tercer puesto.

