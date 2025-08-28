Inter Miami de Segovia clasificó a la Copa de Campeones de Concacaf

El Inter Miami de Telasco Segovia superó al Orlando City y jugará la final de la Leagues Cup, con lo que aseguró boleto a la Copa de Campeones de Concacaf.

El mediocampista ingresó en el minuto 73 y en el 90+1 anotó el tercer gol, en el triunfo 3-1 de su equipo.

Loading...

Segovia llegó a 3 goles en el torneo, en 5 partidos disputados, 4 de ellos como titular.

El cuadro de Florida se medirá al Seattle Sounders en la final del 31 de agosto, que le dará al ganador el pase directo a los octavos de final de la competición continental.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images