Hurtado: “Uno quiere jugar y aportar más”

Jan Hurtado celebró el título del fútbol argentino poco antes de la pausa por la emergencia del coronavirus. Ahora se prepara para intentarse ganarse un puesto en el once del Boca Juniors.

“Uno quiere jugar y aportar más, pero poco a poco va mejorando y dando lo suyo, adaptándose a esta nueva etapa“, comentó el delantero en declaraciones al diario Clarín.

El joven atacante disputó el Preolímpico con la Vinotinto sub-23, lo que le puso dificultades para tener más minutos en su club.

“Creo que uno se gana el puesto en la pretemporada. Yo estaba en el Preolímpico, quería ir para aportarle a la selección“, recordó.

“Uno trabaja para estar entre los titulares y ganarse un puesto. Por eso me entreno a pleno. Es difícil competir con esos fenómenos, pero también muy bueno“, agregó Hurtado, en relación a su interacción con delanteros como Carlos Tevez o Ramón “Wanchope” Ábila en el plantel xeneize.

El jugador se mantiene en forma siguiendo desde su hogar el plan diseñado por su club. Aunque también está atento a cómo se definirá la continuidad de los torneos y el impacto económico de esto.

“La realidad es que no todos los clubes pagan igual. Los que estamos en los equipos grandes somos privilegiados, pero no puedo hablar por todos. En Venezuela ganaba 40 dólares, así que no me puedo quejar“, comentó.

