Gutiérrez y Rodríguez convocados por Panamá para las eliminatorias

Panamá dio a conocer su convocatoria para el inicio de la última ronda de las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026, con la presencia de dos jugadores de la Liga Futve.

Jorge Gutiérrez, lateral zurdo del Deportivo La Guaira, y Tomás Rodríguez, delantero del Monagas SC, mantuvieron su lugar en la lista de Thomas Christiansen.

En Concacaf se disputarán en los tres próximos meses los tres cupos directos al Mundial para el vencedor de cada grupo. Panamá visitará a Surinam el 4 de septiembre y recibirá a Guatemala, el 8. El otro integrante de la zona es El Salvador.

«Sé que se respira un ambiente de que somos favoritos, que tenemos clasificar de calle, pero por suerte no tenemos la misma impresión ni los jugadores ni el cuerpo técnico«, comentó Christiansen en una rueda de prensa.

La principal novedad en la lista panameña es Everardo Rose, exjugador del Caracas FC, figura de la Copa Centroamericana con el Plaza Amador.

Porteros: Orlando Mosquera (Al Fayha, ARS), Luis Mejía (Nacional, URU), César Samudio (Marathon, HON).

Defensas: José Córdoba (Norwich City, ING), Andrés Andrade (LASK Linz, AUT), César Blackman (Slovan Bratislava, EVQ), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod, RUS), Fidel Escobar (Saprissa, CRC), Carlos Harvey (Minnesota United, EUA), Michael Amir Murillo (Olympique Marsella, FRA), Eric Davis (Plaza Amador), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, VEN).

Mediocampistas: Aníbal Godoy (San Diego, EUA), César Yanis (Cobresal, CHI), Edward Cedeño (Las Palmas, ESP), Edgar Yoel Bárcenas (Mazatlán, MEX), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM, MEX), Cristian Martínez (Kiryat Shmona, ISR), José Luis Rodríguez (Juárez, MEX), Ismael Díaz (León, MEX), Everardo Rose (Plaza Amador).

Delanteros: Cecilio Waterman (Coquimbo Unido, CHI), José Fajardo (Universidad Católica, ECU), Tomás Rodríguez (Monagas, VEN).

