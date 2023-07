Goles venezolanos en la jornada de la MLS

Tres venezolanos anotaron durante la fecha de la MLS, contribuyendo a los triunfos de sus equipos.

José Andrés Martínez jugó todo el partido y en el minuto 23 abrió el marcador en la victoria 2-1 de Philadelphia Union ante New York City.

Es el segundo gol del “Brujo” en la temporada.

Jefferson Savarino disputó 86 minutos, en el 81 anotó y dio una asistencia en el triunfo 3-1 de Real Salt Lake ante New York Red Bulls.

El volante llegó a 6 goles en la campaña y es el goleador de su club.

Sergio Córdova ingresó en el minuto 76 y en el 90+4 cerró con su tanto la victoria 4-2 de Vancouver Whitecaps ante Los Angeles Galaxy.

El delantero marcó por segunda jornada consecutiva, en ambos encuentros viniendo desde el banquillo.

Córdova puts the game to bed in the final play! @scordova22

His second goal in two consecutive matches 👏#VWFC| #VANvLA

— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) July 16, 2023