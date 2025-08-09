Goles de Mendoza y Paraco le dieron los tres puntos al Kryvbas

El Kryvbas de los venezolanos se impuso este sábado al Metalist 1925, en un encuentro de la segunda fecha de la liga ucraniana.

Gleiker Mendoza disputó todo el partido, marcó gol en el minuto 40 y dio una asistencia, en el triunfo 2-0 de su equipo.

Carlos Paraco fue titular, jugó 74 minutos y en el 65 anotó el segundo gol de su equipo.

Carlos Augusto Rojas y Mayken González fueron convocados pero no jugaron.

Kryvbas está en el octavo lugar de la clasificación, tras sumar sus primeros 3 puntos en 2 jornadas.

Lavinotinto.com

Foto: Fckryvbas.com