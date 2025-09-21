Goles de Mendoza y Paraco en el triunfo del Kryvbas

El Kryvbas Kryvyi Rih de los venezolanos venció este domingo al Epicentr, en un compromiso de la sexta fecha de la liga de Ucrania.

Gleiker Mendoza fue titular, disputó 78 minutos, anotó en el 3 y 39, y dio una asistencia, en el triunfo 4-5 de su equipo.

Carlos Paraco jugó todo el partido y marcó en el 47.

Loading...

Andrusw Araujo disputó todo el encuentro y dio una asistencia.

Carlos Augusto Rojas y Mayken González fueron convocados pero no jugaron.

Tanto Mendoza como Paraco llegaron a 3 goles en la actual temporada, mientras que Araujo dio su primera asistencia.

Kryvbas está en el tercer lugar de la liga ucraniana, con 12 puntos en 6 jornadas.

Lavinotinto.com

Foto: Fckryvbas.com