Gol de Savarino certificó el pase de Botafogo en la Copa de Brasil

El Botafogo de Jefferson Savarino aseguró el boleto a los cuartos de final de la Copa de Brasil tras superar en su serie al RB Bragantino.

El volante venezolano fue titular, jugó 83 minutos y en el 55 anotó el único gol del partido, en el triunfo 0-1 del cuadro carioca.

Loading...

Savarino marcó su primer tanto en 3 encuentros disputados en la actual edición de la Copa.

Botafogo superó los octavos de final con dos victorias y un global de 3-0.

Los cuartos serán sorteados el próximo martes y se disputarán en las semanas del 27 de agosto y el 11 de septiembre.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images