Gol de Rondón en el triunfo del Pachuca

El Pachuca de los venezolanos venció al Juárez en un encuentro de la quinta jornada del Torneo Clausura mexicano.

José Salomón Rondón disputó todo el partido y en el minuto 32 marcó el primer gol, en el triunfo 2-0 de su equipo.

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El atacante llegó a 2 goles en 5 partidos, 2 de ellos como titular, en la campaña que marca su regreso al fútbol azteca.

Jhonder Cádiz fue convocado pero no jugó.

Pachuca está en el séptimo lugar de la clasificación de la Liga MX, con 8 puntos en 5 fechas.

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Foto: Getty Images