Gol de Josef Martínez elegido el mejor de la temporada en la MLS

La MLS anunció algunas de sus distinciones individuales tras la fase regular de la actual temporada, entre las que el venezolano Josef Martínez obtuvo la del mejor gol.

El tanto del ariete del Atlanta United de chilena el 1 de octubre ante el New England Revolution fue el elegido.

Para el criollo fue la segunda vez en su carrera que obtuvo el galardón al mejor gol, tras el logrado en 2019.

💥 JOSEF GOLAZO 💥

As voted on by the fans, @ATLUTD‘s @JosefMartinez17 wins @ATT 5G Goal of the Year honors! pic.twitter.com/yL0x5IvSJS

— Major League Soccer (@MLS) October 21, 2022