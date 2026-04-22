Gol de Esli García para Goiás en la Copa de Brasil

El Goiás de Esli García rescató un empate ante el Cruzeiro, en la ida de la quinta ronda de la Copa de Brasil.

El volante ingresó en el minuto 88 y en el 90+6 anotó el tanto de la igualdad 2-2 para su equipo como local.

García consiguió un gol de alta factura desde el borde del área, el primero en 4 partidos en la actual edición de la Copa y el segundo en la temporada, tras el anotado este mes en la Serie B.

Loading...

La anotación fue además la última marcada en el estadio Serra Dourada de Goiánia antes de las obras de reforma que recibirá el recinto por los próximos dos años.

El compromiso de vuelta se jugará el 12 de mayo, con un cupo a los octavos de final en juego.

Lavinotinto.com

Foto: Diariodegoias.com.br