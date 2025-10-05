Gleiker Mendoza marcó dos en la liga ucraniana

El Kryvbas Kryvyi Rih de los venezolanos venció este domingo al Kudrivka, en un compromiso de la octava jornada de la liga de Ucrania.

Gleiker Mendoza fue titular, jugó hasta el minuto 90+1 y marcó en el 77 y 89, en la victoria de su equipo 3-1.

El atacante llegó a 5 goles en 8 partidos en la actual temporada y pasó a liderar la tabla de artilleros de la competición.

Carlos Paraco fue titular y disputó 71 minutos.

Andrusw Araujo jugó todo el partido.

Carlos Augusto Rojas fue convocado pero no jugó.

Kryvbas está en el tercer lugar de la tabla, con 16 puntos en 8 fechas y 4 encuentros sin perder en todas las competiciones.

