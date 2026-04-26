Gleiker Mendoza le hizo cuatro goles al Dynamo Kiev

El Kryvbas Kryvyi Rih de los venezolanos perdió 5-6 ante el Dynamo Kiev, en un encuentro de la fecha 25 de la liga ucraniana.

Gleiker Mendoza jugó todo el partido y anotó en los minutos 13, 29, 34 y 45+2, dando una ventaja de 4-1 a su equipo al medio tiempo.

El atacante llegó a 10 goles en 22 partidos, 20 de ellos como titular, y está en el segundo lugar de la tabla de goleadores del torneo.

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Andrusw Araujo disputó todo el encuentro, dio una asistencia y fue amonestado.

Carlos Paraco ingresó en el minuto 60, mientras que Carlos Augusto Rojas fue convocado pero no jugó.

Kryvbas está en el sexto lugar de la clasificación, con 40 puntos en 25 jornadas.

Lavinotinto.com

Foto: Fckryvbas.com