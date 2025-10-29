Genk de Adrián Palacios avanzó en la Copa de Bélgica

El Genk de Adrián Palacios superó este miércoles al RWD Molenbeek, en un encuentro de los dieciseisavos de final de la Copa de Bélgica.

El zaguero disputó todo el partido, en el triunfo de su equipo 3-0 ante el elenco de la segunda categoría.

Loading...

Palacios tuvo su primera titularidad de la temporada y no veía minutos desde el 17 de septiembre, cuando ingresó en un partido de la primera división.

Genk avanzó a los octavos de final, que serán sorteados este jueves y se disputarán entre el 2 y el 4 de diciembre.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images