Gabriela García jugó en la derrota del Atlético Madrid en la Champions

El Atlético Madrid de Gabriela García cayó ante el Manchester United, en un compromiso de la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Women’s Champions League.

La mediocampista disputó todo el encuentro, en la derrota 0-1 como local del cuadro español ante el inglés.

García ha disputado 4 partidos en la actual edición del torneo, incluidos los 2 de la fase de liga, sin goles anotados.

Atlético Madrid está en el noveno lugar de la clasificación -puestos de playoffs de cuartos de final-, con 3 puntos en 2 jornadas.

Foto: Getty Images