Gabriela García destacó en el derbi madrileño

El Atlético Madrid de Gabriela García venció al Real Madrid, en la segunda fecha de la liga española femenina.

La mediocampista disputó todo el partido y dio las asistencias de los dos goles del triunfo 2-1 de su equipo.

Loading...

García ha iniciado su tercera temporada con el cuadro colchonero con 1 gol y 2 asistencias en los 2 primeros compromisos de la competición.

Atlético Madrid es el puntero de la Liga F, con 6 puntos, producto de 2 victorias en 2 fechas.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images