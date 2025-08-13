Francesco Stifano asumió el banquillo de Metropolitanos

Metropolitanos FC oficializó que Francesco Stifano ya está al frente del plantel profesional para encarar el resto del Torneo Clausura 2025.
«Estoy muy feliz de volver a dirigir. Tenía dos años alejado del banquillo, pero fueron dos años de mucho crecimiento«, comentó el entrenador al cuerpo de prensa violeta.
Stifano, quien no dirigía en la primera división desde su paso por Zamora FC en 2023, tomó el lugar dejado por el uruguayo Roland Marcenaro.
«Es un grupo joven pero también con jugadores de jerarquía. Venimos a poner nuestro granito de arena y empezar a sumar partido a partido«, indicó el estratega.
El primer partido para el nuevo ciclo en Metropolitanos será el próximo sábado, de visita ante Zamora.
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Metropolitanos FC