Fernando Batista: «No vamos a especular»

El seleccionador de Venezuela, Fernando Batista, no le restó importancia al partido de este jueves ante Argentina, penúltimo en las eliminatorias al Mundial 2026.

«Estamos pensando en el partido porque nos jugamos la clasificación o repechaje«, recordó el «Bocha» en la rueda de prensa previa al encuentro ante la ya clasificada Albiceleste.

La Vinotinto solo ha sumado 2 puntos como visitante en el actual premundial. A pesar de que hay riesgo de perder piezas para la última fecha por la alta cifra de apercibidos, la intención del técnico es usar un once cercano al habitual.

«Sabemos que tenemos jugadores apercibidos, pero vamos a formar el mejor equipo que tengamos. Es la primera final de las últimas dos que quedan«, afirmó.

Loading...

Venezuela no contará con los suspendidos José Andrés Martínez y Telasco Segovia ni los lesionados Yangel Herrera y Jhonder Cádiz.

Batista adelantó que «Brujo» Martínez avanza en su recuperación y podrá estar ante Colombia la próxima semana. John Chancellor está en duda para este jueves y David Martínez aún no se ha sumado al grupo tras el golpe sufrido en la cabeza en la reciente fecha de la MLS.

«No vamos a especular, vamos a tratar con nuestra estrategia, con nuestro sistema, armar lo mejor posible para poder encontrar esas falencias que puede llegar a tener también un equipo como Argentina«, indicó en relación al compromiso en el que Venezuela defenderá su plaza de repechaje intercontinental.

El seleccionador ratificó que Rafael Romo será el portero titular, recuperado de la lesión sufrida en el fútbol ecuatoriano.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF