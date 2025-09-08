Fernando Batista: «Más motivación que esta no hay»

Una apelación a lo emocional. Fernando Batista remarcó varias veces en la rueda de prensa previa al Venezuela-Colombia la motivación del partido y habló poco del plan futbolístico.

«Para nosotros es como una final de un Mundial«, afirmó el seleccionador de la Vinotinto.

«No hay más motivación que jugar un partido que te puede clasificar a un repechaje. Más motivación que esta no hay. Más allá del rival«, agregó el «Bocha» en relación al clásico que se jugará el martes.

La selección de Venezuela buscará ratificar en la última jornada de las eliminatorias el puesto en el repechaje para el Mundial 2026.

«Tal vez un partido tan trascendental no se ha jugado, sí en sus equipos. Desde el primer día queríamos jugar este tipo de partidos«, destacó el entrenador.

«Este grupo desde el primer día se puso una meta: la clasificación, fuese directa o al repechaje. Este equipo ha crecido mucho, en carácter. Estoy orgulloso«, repasó Batista.

«Esperamos se pueda coronar el esfuerzo hecho estos tres años«, avizoró el estratega, quien prefirió no ahondar en si el partido determinará su continuidad o no en el cargo.

El entrenador confirmó la presencia de José Andrés Martínez y precisó que Tomás Rincón será evaluado en lo físico antes del partido.

«Colombia no va a venir a regalar nada por más que ya tenga la clasificación. Hay que jugar con máxima concentración«, analizó respecto a cómo será el compromiso.

«Es un equipo que ataca mucho, juega por banda, con James y Ríos tiene control del juego. Trataremos de contrarrestar desde lo defensivo, cerrar las líneas de pase y después trabajar en los déficits defensivos de Colombia«, detalló.

