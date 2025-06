La Vinotinto cayó goleada en Bolivia, lo que representó su segunda derrota en las eliminatorias al Mundial 2026, en la presentación más gris de la era de Fernando Batista.

«Fue un mal partido los 90 minutos, no encontramos el partido, no encontramos la pelota, no tuvimos el mejor partido«, comentó el seleccionador en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en El Alto.

Venezuela fue superada por la Verde con un 4-0, en el que el equipo nacional careció de orden y juego.

«A nuestros jugadores les costaba salir rápido y salir a buscar la pelota«, repasó el «Bocha», tras darle mérito al trabajo hecho por el cuadro boliviano.

Con 9 puntos en la clasificación del premundial de Conmebol, la Vinotinto tendrá un duelo crucial ante Uruguay, el martes en Maturín.

«Venezuela seguirá siendo el equipo competitivo que fue hasta ahora«, afirmó Batista.

Foto: Getty Images