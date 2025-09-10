Fernando Batista fue despedido de la Vinotinto

Un días después de la eliminación de la Vinotinto del Mundial 2026, la FVF anunció la salida del cuerpo técnico encabezado por Fernando Batista.

«Tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026, Fernando Bocha Batista ha sido cesado de sus funciones como director técnico de la selección nacional, junto con todo su cuerpo técnico«, publicó el ente en un comunicado.

«La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo«, argumentó la FVF.

«La Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación«, abundó el comunicado.

«Los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución«, remarcó la Federación.

«La FVF desde ahora trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista«, cerró la nota oficial.

