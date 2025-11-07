Fernando Aristeguieta dirigirá a la Vinotinto contra Australia y Canadá

La FVF confirmó este viernes a Fernando Aristeguieta como el seleccionador interino de la Vinotinto para la doble fecha FIFA de noviembre y divulgó la lista de convocados.

El «Colorado» fue uno de los asistentes técnicos de Oswaldo Vizcarrondo en el partido amistoso de octubre ante Argentina.

El actual entrenador del Caracas FC convocó a 35 jugadores, incluyendo 7 de la Liga Futve, luego de que Jeferson Caraballo, Keiber Lamadrid y Miguel Silva resolviesen el visado para ingresar a Estados Unidos.

Del ámbito doméstico la principal novedad es la de José Hernández Chávez, además del regreso a la selección venezolana de Yordan Osorio.

También están de vuelta Wuilker Fariñez y Jefferson Savarino. Daniel Pereira y David Martínez, quienes no dejaron sus clubes en octubre, repiten en el llamado. Adrián Palacios, tras obtener la visa, y Ender Echenique, recuperado de lesión, también hacen parte de la lista.

La Vinotinto enfrentará a Australia el 14 de noviembre en Houston y a Canadá el 18 en Fort Lauderdale.

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Porteros: José David Contreras (Barcelona, ECU), Wuilker Fariñez (Águilas Doradas, COL), Miguel Silva (UCV FC), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira).

Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad, ESP), Ronald Hernández (Atlanta United, EUA), Adrián Cova (Lokomotiv Plovdiv, BUL), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo, BRA), Teo Quintero (Sparta Rotterdam, PBA), Carlos Vivas (La Equidad, COL), Ángel Azuaje (Pumas UNAM, MEX), Adrián Palacios (Genk, BEL), Yordan Osorio (Deportivo La Guaira), Alessandro Milani (Avellino, ITA), Luis Francisco Balbo (Fiorentina Primavera, ITA).

Mediocampistas: Jorge Yriarte (Slask Wroclaw, POL), Jesús Bueno (Philadelphia Union, EUA), Daniel Pereira (Austin, EUA), Jeferson Caraballo (Monagas SC), Carlos Faya (Deportivo La Guaira), Telasco Segovia (Inter Miami, EUA), Cristian Cásseres Yepes (Toulouse, FRA), Jefferson Savarino (Botafogo, BRA), Juan Pablo Añor (Volos, GRE), José Hernández Chávez (Caracas FC), David Martínez (Los Angeles, EUA), Gleiker Mendoza (Kryvbas Kryvyi Rih, UCR), Ender Echenique (Cincinnati, EUA), Matías Lacava (Ulsan HD, CDS), Wikelman Carmona (New York Red Bulls, EUA), Keiber Lamadrid (Deportivo La Guaira).

Delanteros: Kevin Kelsy (Portland Timbers, EUA), Jesús Ramírez (Nacional Madeira, POR), Alejandro Marqués (Estoril, POR), Jovanny Bolívar (La Equidad, COL).

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF