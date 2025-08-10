Estudiantes se recuperó ante el Caracas

Este domingo se disputaron tres encuentros de la sexta jornada del Torneo Clausura 2025 de la primera división, con triunfos para Estudiantes de Mérida y Deportivo La Guaira.

Estudiantes venció 1-0 a Caracas FC. El gol, que rompió una racha de cinco partidos sin ganar para el académico en todas las competiciones, provino de un elegante remate desde el borde del área de Ángelo Peña en el minuto 57.

La Guaira superó 1-3 a Metropolitanos FC. En un partido que controló en gran parte del trámite, el naranja se adelantó con Keiber Lamadrid en el 45.

Luis Casimiro Peña en el 71 y Yackson Rivas en el 90+2 aumentaron para el conjunto que recuperó el liderato. Richard Blanco descontó en el 90+4.

Academia Puerto Cabello y UCV FC igualaron 2-2. El local tomó ventaja con Edwuin Pernía de penal en el 10 y Andrés Ponce en el 81. El elenco capitalino empató con Alexander Granko en el 90+3 y el colombiano Juan Camilo Zapata de penal en el 90+9.

El lunes cerrará la fecha con Yaracuyanos FC-Monagas SC y Portuguesa FC-Rayo Zuliano.

Foto: Prensa Estudiantes de Mérida