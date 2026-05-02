Estudiantes ganador en la primera fecha de los cuadrangulares

La Fase Final del Torneo Apertura 2026 empezó este sábado con partidos en ambos cuadrangulares.

El Cuadrangular B arrancó con el triunfo 2-1 de Estudiantes de Mérida ante Deportivo Táchira. En rápidas jugadas, César Magallán en el minuto 6 y el colombiano Kevin Quejada en el 38 adelantaron al local. El uruguayo Guillermo Fratta descontó de cabeza en el 44.

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En el Cuadrangular A hubo par de empate. Portuguesa FC y UCV FC igualaron 1-1. Rubén Rojas abrió el marcador en el 37 y el colombiano Juan Camilo Zapata emparejó de penal en el 81.

Academia Puerto Cabello y Deportivo La Guaira empataron 1-1. Anthony Uribe puso en ventaja a la visita en el 52 y Andrés Ponce igualó de penal en el 68.

La fecha se completará el domingo con Carabobo FC-Metropolitanos FC.

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Foto: Prensa Estudiantes de Mérida