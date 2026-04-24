Este sábado se definirán los últimos clasificados a los cuadrangulares

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 cerrará la fase regular y completará los ocho equipos que seguirán en carrera por el título del semestre.

Como es habitual, los partidos con intereses respecto a la clasificación a la Fase Final se disputarán en simultáneo, el sábado a las 5 de la tarde.

Un partido se jugará el domingo, el duelo entre los clasificados Metropolitanos FC y Estudiantes de Mérida.

Carabobo FC depende de sí mismo para amarrar su cupo, incluso puede perder y obtenerlo.

Portuguesa FC y Academia Puerto Cabello ocupan el séptimo y octavo puesto, con lo que buscarán conservarlo. En el caso del primero incluso un empate pudiese clasificarlo.

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Zamora FC y Rayo Zuliano son los otros elencos con opción de avanzar. El primero tendrá que conseguir un resultado que supere al de Puerto Cabello. El segundo depende de ganar y que fortineros y blanquinegros pierdan.

Los ocho clasificados entrarán en el sorteo de la Fase Final -que se espera sea el lunes-, con los dos mejor clasificados como cabezas de serie.

Los cuadrangulares se jugarán durante el mes de mayo y la Final del Apertura está pautada para la primera semana de junio.

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Foto: Prensa Carabobo FC