Enrique García asumió el banquillo del Monagas

Monagas SC anunció a Enrique García como su director técnico de cara a la Fase Final del Torneo Clausura 2025.

«¡Bienvenido, profe! Enrique «Kike» García tomará las riendas del banquillo azulgrana«, publicó el cuadro azulgrana en las redes sociales.

García está de regreso al fútbol venezolano tras una nueva etapa en el Tauro panameño. Anteriormente dirigió a conjuntos como Deportivo La Guaira, Carabobo FC y Aragua FC.

El estratega asumió el cargo tras la salida esta semana del argentino Marcelo Zuleta, ya dirigió su primer entrenamiento y se estrenará en la fecha inaugural de los cuadrangulares, el próximo viernes ante Zamora FC.

Foto: Prensa Liga Futve