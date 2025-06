El Vacacional del Doral rinde emotivo homenaje a Luis Mendoza, leyenda del fútbol venezolano

Este domingo se dio inicio a la sexta edición del Vacacional del Doral, uno de los torneos de fútbol amateur más importantes de la comunidad venezolana en Miami, con un sentido homenaje a Luis Mendoza, “Mendocita”, exjugador de la selección nacional de Venezuela y figura histórica del balompié vinotinto.

El evento, que reunió a futbolistas, amigos y seguidores del fútbol venezolano, es organizado por Jean Paul Ginestra, quien destacó la grandeza de Mendoza en la historia de la Vinotinto:

“Sé que tal vez la generación de 40 años para abajo no lo vio jugar, pero hablar de Luis Mendoza era como hablar de Arango hoy en día. Un número 10 fenomenal, siempre se dijo que fue el mejor jugador que ha tenido Venezuela”.

Durante el acto, una camiseta conmemorativa que lucirán todos los equipos participantes, se entregó a su hijo, Luis Carlos Mendoza, quien recibió el reconocimiento con emoción y orgullo, destacando el legado de su padre y su amor por el fútbol:

“Esto no me entristece, me llena de alegría. Mi papá era un fiebre del fútbol, jugaba Copa Libertadores un jueves y el domingo estaba jugando en la playa con sus amigos. Siempre luchó por el futbolista venezolano y por su país”.

Luis Carlos Mendoza también aprovechó para hacer un llamado a seguir trabajando por el futuro del fútbol venezolano, más allá del sueño inmediato de clasificar al Mundial 2026:

“Tenemos que pensar en 5, 10, 15 años. Este es el mejor chance de clasificar, pero no podemos quedarnos en eso. Hay que trabajar con las categorías menores y seguir formando jugadores”.

Tras el emotivo acto, Luis Carlos realizó el saque inicial del torneo, marcando el comienzo oficial del Vacacional del Doral 2025, que año tras año fortalece el vínculo entre la comunidad venezolana en el sur de Florida y su pasión por el fútbol.

