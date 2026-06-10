Jesús Valenzuela dirigirá el Australia-Turquía

La FIFA anunció que el duelo Australia-Turquía será el primero que dirigirá el árbitro venezolano Jesús Valenzuela en el Mundial 2026.

El compromiso del Grupo D se disputará en Vancouver el 14 de junio a las 12 de la noche, hora venezolana.

Valenzuela se convertirá en el primer referí nacional en dirigir en dos ediciones mundialistas distintas. Lo mismo ocurrirá con los asistentes Jorge Urrego y Tulio Moreno.

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El cuarto y el quinto árbitro serán los peruanos Kevin Ortega y Michael Orué. Los oficiales de VAR no fueron confirmados.

Valenzuela estuvo a cargo de dos compromisos en Catar 2022, mientras que el otro principal venezolano en participar en un Mundial fue Vicente Llobregat en Alemania 1974.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images