Jesús Valenzuela dirigió el Bosnia y Herzegovina-Catar

El equipo arbitral venezolano tuvo su segunda presentación en el Mundial 2026 este miércoles, en el duelo del Grupo B entre Bosnia y Herzegovina y Catar.

Jesús Valenzuela fue el juez principal, asistido por Jorge Urrego y Tulio Moreno. El colegiado enseñó dos amarillas.

Bosnia venció 3-1 a Catar y quedó encaminado a ser uno de los mejores terceros. Kerim Alajbegovic adelantó al conjunto balcánico en el 29, en el 34 Mahmud Abunada anotó autogol, con el descuento de Hassan Al Haydos en el 42. Ermin Mahmic cerró la cuenta en el 80.

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Suiza superó 2-1 a Canadá y terminó puntero del grupo. Rubén Vargas en el 46 y Johan Manzambi en el 57 anotaron por el once helvético, Promise David acercó en el 76.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images