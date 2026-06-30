Jesús Valenzuela estuvo a cargo del Costa de Marfil-Noruega

El duelo de dieciseisavos de final entre Costa de Marfil y Noruega contó con la tercera presentación en el Mundial 2026 del equipo arbitral venezolano.

Jesús Valenzuela fue el juez principal, asistido por Jorge Urrego y Tulio Moreno. Juan Soto fue el AVAR.

El colegiado venezolano enseñó una tarjeta amarilla.

Es la segunda vez en la historia de los Mundiales que un árbitro venezolano está a cargo de un partido de las rondas finales. En 2022, Valenzuela dirigió el Francia-Polonia en octavos de final.

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Noruega ganó 1-2 ante Costa de Marfil en un duelo intenso que solo se definió en el tramo final. Antonio Nusa adelantó al elenco europeo en el minuto 39, Amad Diallo igualó en el 74 y Erling Haaland anotó el definitivo en el 86.

El conjunto nórdico será el rival de Brasil en octavos de final.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images