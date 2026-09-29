Las selecciones sudamericanas sumaron triunfos en la fecha FIFA

La segunda tanda de amistosos de las selecciones de Conmebol en la fecha FIFA extendida ha sido más favorable en resultados que la primera.

Este martes, Brasil superó 2-4 a Australia en Brisbane. La renovada Canarinha abrió la cuenta con Vanderson en el minuto 3. El local tomó la ventaja con Alessandro Circati en el 28 y Connor Metcalfe en el 33.

El conjunto verdeamarillo remontó con un penal de Raphinha en el 45, tanto de Bruno Guimarães en el 69 y un penal de Vinícius Júnior en el 80.

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El lunes, Uruguay goleó 1-4 a Corea del Sur en Seúl. Darwin Núñez marcó en el 13 y 62, Giorgian De Arrascaeta en el 27 y un autogol de Kim Min Jae en el 43. Descontó Son Heung Min en el 80.

Este martes Chile se medirá a Estados Unidos y Perú a México. El miércoles, Argentina enfrentará a Bolivia. El jueves, Ecuador visitará a Japón.

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Foto: Yahoo