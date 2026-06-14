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Jesús Valenzuela se estrenó en el triunfo de Australia ante Turquía

14 de junio, 2026

El tercer día del Mundial 2026 cerró con la primera presentación del equipo arbitral venezolano encabezado por Jesús Valenzuela.

El árbitro fue el juez principal de 2-0 de Australia sobre Turquía en Vancouver, con Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes y Juan Soto como AVAR.

El referí enseñó una amarilla, en un partido de pocas interrupciones.

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Australia ganó aprovechando los contraataques y bien plantado en la defensa, ante una Turquía que amenazó constantemente la meta defendida por Patrick Beach.

Los goles fueron de Nestory Irankunda en el minuto 27 y Connor Metcalfe en el 75.

En el restante compromiso, Escocia venció 0-1 a Haití. El tanto fue de John McGinn en el 28 para un equipo al que no le sobró mucho ante el voluntarioso cuadro caribeño.

Lavinotinto.com
Foto: Getty Images

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