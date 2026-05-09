Deportivo Táchira se impuso a Carabobo

La segunda fecha de los cuadrangulares del Torneo Apertura 2026 se completó este sábado.

Deportivo Táchira venció 3-1 a Carabobo FC. El local capitalizó su dominio del partido con los goles de Carlos Sosa en el minuto 26 y los uruguayos Guillermo Fratta y Rodrigo Pollero en el 50. El colombiano Joshuan Berríos descontó de penal en el 85.

Deportivo La Guaira y Portuguesa FC empataron 1-1. El argentino Jonathan Cañete abrió la cuenta en el 27 y César Da Silva emparejó en el 56.

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UCV FC superó 3-1 a Academia Puerto Cabello. Kendrys Silva adelantó al elenco universitario en el 11, José Hernández Chávez igualó de tiro libre en el 37. El colombiano Juan Manuel Cuesta marcó en el 54 y 75.

La primera vuelta de la Fase Final cerrará entre martes y miércoles con la tercera jornada en cada grupo.

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Foto: Prensa Deportivo Táchira