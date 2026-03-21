Deportivo La Guaira venció a UCV

La novena fecha del Torneo Apertura 2026 abrió este sábado con la victoria 0-1 de Deportivo La Guaira ante UCV FC.

El gol de la diferencia llegó en el minuto 41, con el colombiano Flabián Londoño culminando en el área una jugada colectiva.

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El resultado mantuvo el invicto naranja y le permitió igualar al cuadro ucevista con 19 puntos en el primer lugar de la clasificación.

El domingo se disputarán los encuentros Trujillanos FC-Zamora FC, Deportivo Táchira-Estudiantes de Mérida, Portuguesa FC-Rayo Zuliano y Monagas SC-Caracas FC.

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Foto: Prensa UCV FC