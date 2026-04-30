Deportivo La Guaira perdió su primer partido del año

Deportivo La Guaira cayó 4-1 en su visita a Independiente Rivadavia, en un compromiso de la tercera jornada de la Copa Libertadores.

Para el cuadro naranja fue la primera derrota en 2026, entre torneo nacional y copa internacional, un resultado que complicó su aspiración copera.

Desde temprano, el conjunto mendocino hizo trabajar a Cristopher Varela, con lo que el primer tanto fue cuestión de tiempo.

En el minuto 27, Alex Arce cabeceó en solitario dentro del área y batió la puerta venezolana. La Guaira consiguió la paridad en el 32, cuando Guillermo Ortiz aprovechó una desatención defensiva argentina.

Loading...

En el cierre de la primera parte se encarriló el resultado. En el 45, Sebastián Villa marcó de penal. En el 45+2, Villa habilitó a Arce para el tercer gol.

Rivadavia completó la goleada en el 64, con una aparición de Arce, de nuevo con un cabezazo.

La Guaira cerró la primera vuelta con 2 puntos y bajó al tercer lugar del Grupo B, por lo que enfrentará un mayo de necesidades en la Copa y de compromisos en la Fase Final de la Liga Futve.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo