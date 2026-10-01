Deportivo La Guaira confirmó la salida de Héctor Bidoglio

El Deportivo La Guaira anunció el final del ciclo del director técnico Héctor Pablo Bidoglio, en medio de la pausa del Torneo Clausura 2026.

«El Deportivo La Guaira informa a la opinión pública la desvinculación contractual del profesor Héctor Pablo Bidoglio y su cuerpo técnico, quienes no continuarán al mando del primer equipo del Naranja, por mutuo acuerdo«, publicó el elenco guaireño en las redes sociales.

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Bidoglio asumió el banquillo naranja en enero, disputando la Copa Libertadores y alcanzando la Fase Final del Torneo Apertura. En el actual Clausura aseguró cupo internacional para 2027, aunque completó su paso con tres derrotas al hilo.

La Guaira cerrará la fase regular del actual torneo con Portuguesa FC y Trujillanos FC, encuentros que asumirá en la lucha por asegurar un lugar en la Fase Final.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo La Guaira