Deportivo La Guaira cedió un empate en casa ante Bolívar

Deportivo La Guaira siguió sin ganar en la Copa Libertadores 2026, tras igualar 1-1 con Bolívar en el Olímpico capitalino.

El conjunto naranja dejó escapar el triunfo como en la ida en La Paz, aunque esta vez recibió el gol en el tiempo adicional.

El primer tiempo fue favorable para La Guaira y consiguió ponerse en ventaja, con un gol de José Alí Meza en el minuto 31 tras recorrer metros contra la defensa boliviana.

Loading...

Bolívar intentó reiteradamente en la segunda mitad y el elenco litoralense resistió. Cristopher Varela salió avante frente a un tiro de Dorny Romero.

Finalmente, en el 90+4, un tiro libre de Leonel Justiniano se desvió en la barrera y entró en la puerta venezolana.

Con 3 puntos en 4 fechas, La Guaira está en la tercera posición del Grupo C, a falta del duelo entre Independiente Rivadavia y Fluminense.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo