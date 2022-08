Definidos los semifinalistas de Libertadores y Sudamericana

Brasil tendrá presencia en las semifinales de las competiciones continentales, al asegurarse tres clasificados en la Copa Libertadores y dos en la Copa Sudamericana.

Un gol en el último minuto del partido de vuelta ante Estudiantes de La Plata garantizó el boleto a la siguiente ronda a Athletico Paranaense, que se medirá al vigente bicampeón Palmeiras -que despachó en penales a Atlético Mineiro-.

De este modo, la Libertadores tendrá al menos un finalista brasileño.

El tercer cuadro amazónico en discordia será Flamengo, que eliminó cómodamente a Corinthians, y chocará ante el único argentino en carrera, Vélez Sarsfield, que a su vez dejó atrás a Talleres.

En la Sudamericana también habrá semifinal entre brasileños. Atlético Goianiense alargó su actuación histórica al superar a Nacional de Uruguay, y ahora será rival de Sao Paulo, que doblegó al equipo que tenía mejor rendimiento en lo que va de torneo, Ceará.

Independiente del Valle fue el verdugo de Deportivo Táchira en cuartos y en la siguiente instancia se verá las caras con otra sorpresa del certamen, Melgar, que eliminó a Internacional en los penales.

Con la presencia de un cuadro de Ecuador y otro de Perú en la misma llave, está asegurado que se rompa la secuencia de finales continentales exclusivas para conjuntos de Brasil o Argentina, algo que no sucedía desde 2019, cuando Independiente del Valle se tituló en la Sudamericana.

Las semifinales de ambas copas se disputarán las semanas del 30 de agosto y el 6 de septiembre.

Semifinales Copa Libertadores 2022

Athletico Paranaense (BRA) vs. Palmeiras (BRA)

Vélez Sarsfield (ARG) vs. Flamengo (BRA)

Semifinales Copa Sudamericana 2022

Atlético Goianiense (BRA) vs. Sao Paulo (BRA)

Independiente del Valle (ECU) vs. Melgar (PER)

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images