Definidos los octavos de final de la Copa Venezuela 2024

Con la presencia de 11 equipos de la primera división y cinco de la segunda, quedaron completos los equipos que disputarán los octavos de final de la Copa Venezuela 2024.

Entre los conjuntos de la máxima categoría, Caracas FC, Carabobo FC y Portuguesa FC fueron los que se despidieron en la fase de grupos.

La Liga Futve 2 quedó representada por Anzoátegui FC, Bolívar SC -que ganaron sus llaves-, Atlético La Cruz, Marítimo de La Guaira y Trujillanos FC.

Las llaves de octavos de final quedaron repartidas de acuerdo a la ubicación en la fase de grupos.

De esta manera, se elaboró una tabla con la puntuación de los 10 primeros de grupo y los seis mejores segundos de grupo.

En enfrentamientos a partido único, el 16 enfrentará al 1, el 15 al 2 y así sucesivamente, en partidos a disputarse este fin de semana.

De octavos en adelante, los encuentros empatados se definirán directamente en penales.

Octavos de final – Copa Venezuela 2024

Llave 1 – Monagas SC vs. Trujillanos FC

Llave 2 – Angostura FC vs. Atlético La Cruz

Llave 3 – Metropolitanos FC vs. Inter de Barinas

Llave 4 – Academia Puerto Cabello vs. Zamora FC

Llave 5 – Anzoátegui FC vs. Marítimo de La Guaira

Llave 6 – Bolívar SC vs. Rayo Zuliano

Llave 7 – Estudiantes de Mérida vs. Deportivo La Guaira

Llave 8 – Deportivo Táchira vs. UCV FC

Foto: Prensa Estudiantes de Mérida