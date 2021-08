Definidos los horarios de los partidos de eliminatorias de la Vinotinto en septiembre

La Conmebol dio a conocer los días y horarios de los encuentros de la triple jornada de eliminatorias que se disputará en septiembre, y en la que la Vinotinto se medirá a Argentina, Perú y Paraguay.

Jornada 9 – Jueves 2 septiembre

Bolivia vs. Colombia – La Paz – 4:00 pm

Ecuador vs. Paraguay – Quito – 5:00 pm

Venezuela vs. Argentina – Caracas – 8:00 pm

Perú vs. Uruguay – Lima – 9:00 pm

Chile vs. Brasil – Santiago – 9:00 pm

Jornada 6 – Domingo 5 septiembre

Brasil vs. Argentina – Sao Paulo – 3:00 pm

Ecuador vs. Chile – Quito – 5:00 pm

Paraguay vs. Colombia – Asunción – 6:00 pm

Uruguay vs. Bolivia – Montevideo – 6:00 pm

Perú vs. Venezuela – Lima – 9:00 pm

Jornada 10 – Jueves 9 septiembre

Uruguay vs. Ecuador – Montevideo – 6:30 pm

Paraguay vs. Venezuela – Asunción – 6:30 pm

Colombia vs. Chile – Barranquilla – 7:00 pm

Argentina vs. Bolivia – Buenos Aires – 7:30 pm

Brasil vs. Perú – Recife – 8:30 pm

Los horarios son los de Venezuela.

