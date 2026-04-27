Definidos los grupos de la Fase Final del Apertura 2026

La Liga Futve realizó este lunes el sorteo de la Fase Final del Torneo Apertura 2026, quedando encuadrados Deportivo Táchira y Estudiantes de Mérida en el mismo grupo.

Ambos estarán en el Cuadrangular B, junto al cabeza de serie Metropolitanos FC y Carabobo FC.

El clásico andino será uno de los partidos de la primera jornada, con Estudiantes como local.

En el Cuadrangular A quedaron Deportivo La Guaira -cabeza de serie-, UCV FC, Portuguesa FC y Academia Puerto Cabello.

Los cuadrangulares se jugarán entre el 2 y el 31 de mayo. El calendario quedó definido, pero los días y horarios se conocerán posteriormente.

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Los dos ganadores de grupo disputarán la Final del Apertura y asegurarán copa internacional para 2027.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo