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Definidos los grupos de la Fase Final del Apertura 2026

27 de abril, 2026

La Liga Futve realizó este lunes el sorteo de la Fase Final del Torneo Apertura 2026, quedando encuadrados Deportivo Táchira y Estudiantes de Mérida en el mismo grupo.

Ambos estarán en el Cuadrangular B, junto al cabeza de serie Metropolitanos FC y Carabobo FC.

El clásico andino será uno de los partidos de la primera jornada, con Estudiantes como local.

En el Cuadrangular A quedaron Deportivo La Guaira -cabeza de serie-, UCV FC, Portuguesa FC y Academia Puerto Cabello.

Los cuadrangulares se jugarán entre el 2 y el 31 de mayo. El calendario quedó definido, pero los días y horarios se conocerán posteriormente.

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Los dos ganadores de grupo disputarán la Final del Apertura y asegurarán copa internacional para 2027.

Lavinotinto.com
Foto: Archivo

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