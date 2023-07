Definidos los cruces de octavos de la Sudamericana

La alta presencia de equipos brasileños y argentinos se mantuvo entre los clasificados a los octavos de la Copa Sudamericana vía la ronda de playoffs.

Los encuentros de la instancia agregada al certamen a partir de esta edición fueron disputados en las dos últimas semanas entre los segundos de grupos de la Sudamericana y los terceros de grupos de la Copa Libertadores.

Los brasileños Botafogo, Corinthians y América Mineiro; los argentinos San Lorenzo y Estudiantes de La Plata; el ecuatoriano Emelec; el paraguayo Libertad y el chileno Ñublense obtuvieron los cupos.

En la clasificación de Emelec a los octavos, el venezolano Samuel Sosa tuvo participación en los segundos tiempos de ambos partidos ante Sporting Cristal de Perú.

En los octavos ya estaban clasificados directo los ganadores de grupo: los brasileños Sao Paulo, Fortaleza, RB Bragantino y Goiás; los argentinos Newell’s y Defensa y Justicia; el paraguayo Guaraní y el ecuatoriano Liga de Quito.

Al igual que los octavos de Libertadores, los de Sudamericana se disputarán entre el 1 y 10 de agosto.

Loading...

Octavos de final – Copa Sudamericana 2023

Emelec (ECU) vs. Defensa y Justicia (ARG)

Botafogo (BRA) vs. Guaraní (PAR)

Ñublense (CHI) vs. LDU Quito (ECU)

San Lorenzo (ARG) vs. Sao Paulo (BRA)

Estudiantes La Plata (ARG) vs. Goiás (BRA)

Corinthians (BRA) vs. Newell’s (ARG)

Libertad (PAR) vs. Fortaleza (BRA)

América Mineiro (BRA) vs. RB Bragantino (BRA)

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images