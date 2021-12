Definido el calendario de la última fecha de la Fase Final y de la Final de primera división

La programación de los partidos que darán cierre a la Temporada 2021 de la primera división fue dada a conocer este viernes.

El sábado se disputará la última jornada de la ya definida Fase Final B, en la que Hermanos Colmenárez y Metropolitanos consiguieron el boleto a la Copa Sudamericana.

El domingo, tres partidos de la Fase Final A definirán a los dos finalistas de la campaña, con Caracas FC, Monagas SC y Deportivo Táchira como los opcionados a la definición del campeonato y los dos cupos a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La Final quedó fijada para el 11 de diciembre, a las 6 y 30 de la tarde, en el estadio Olímpico caraqueño.

Sábado 4 diciembre

Portuguesa FC vs. Hermanos Colmenárez – Estadio José Antonio Páez, Acarigua – 5:15 pm

Metropolitanos FC vs. Aragua FC – Estadio Olímpico, Caracas – 5:30 pm

Descansa: Academia Puerto Cabello

Domingo 5 diciembre

Caracas FC vs. Deportivo Lara – Estadio Olímpico, Caracas – 3:00 pm

Deportivo Táchira vs. Estudiantes de Mérida – Estadio Pueblo Nuevo, San Cristóbal – 5:30 pm

Deportivo La Guaira vs. Monagas SC – Estadio Olímpico, Caracas – 7:50 pm

Sábado 11 diciembre

Final Temporada 2021 – Estadio Olímpico, Caracas – 6:30 pm

🏆 • ¿Qué equipo la pondrá en sus vitrinas? 🗓️ • Sábado 11 de diciembre

🏟️ • Olímpico de la UCV, Caracas

⌚ • 6:30 pm 🤩 • Estamos preparando una gran experiencia para ti. Pronto te contaremos cuándo y dónde adquirir tus boletos 📸 • @freeloop#VenezuelaEsFUTVE pic.twitter.com/pvLcHW1sQJ — Liga FUTVE (@LigaFUTVE) December 3, 2021

Lavinotinto.com

Foto: Archivo