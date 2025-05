Definidas las fechas de los partidos de la Vinotinto ante Ecuador y Perú

La Conmebol publicó este viernes las fechas de los partidos de las eliminatorias al Mundial 2026 correspondientes al mes de marzo.

La Vinotinto visitará a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito el viernes 21 de marzo a las 5 de la tarde, hora venezolana.

La selección venezolana recibirá a Perú en el estadio Monumental de Maturín el martes 25 de marzo a las 8 de la noche.

Venezuela iniciará el último año del premundial sudamericano en el octavo lugar de la clasificación -con 12 puntos en 12 jornadas-, fuera de los puestos clasificatorias a la Copa del Mundo o al repechaje.

Eliminatorias sudamericanas – Mundial 2026

Fecha 13

Jueves 20 marzo

Paraguay vs. Chile – Asunción – 7:00 pm

Brasil vs. Colombia – Brasilia – 8:45 pm

Perú vs. Bolivia – Lima – 9:30 pm

Viernes 21 marzo

Ecuador vs. Venezuela – Quito – 5:00 pm

Uruguay vs. Argentina – Montevideo – 7:30 pm

Fecha 14

Martes 25 marzo

Bolivia vs. Uruguay – El Alto – 4:00 pm

Colombia vs. Paraguay – Barranquilla – 8:00 pm

Venezuela vs. Perú – Maturín – 8:00 pm

Argentina vs. Brasil – Buenos Aires – 8:00 pm

Chile vs. Ecuador – Santiago – 8:00 pm

Horarios de Venezuela

