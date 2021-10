El inicio de la segunda parte de las eliminatorias para la Vinotinto confirmó la serie de retos que tendrá que enfrentar para evitar ser colista cuando se complete en 2022.

Más allá de los infortunios, difíciles de predecir y de manejar, las intermitencias siguen condenando al equipo nacional. Los goles a favor escasean mientras que los recibidos conservan su constancia.

Leonardo González aplicó ante Brasil una modificación esquemática que en el anuncio previo alegó era mejor descartar. Del 4-4-2 clásico al 4-2-3-1. Hasta cierto punto un guiño al pasado, sin tres zurdos pero con tres habilidosos al frente.

La mejor noticia para lo inmediato –el futuro no solo es el ciclo de 2026-, es la aparición de una sociedad entre Soteldo y Machís. De hecho, el resto de la eliminatoria ofensivamente dependerá de si se alimenta esa yunta con más hombres y movimientos.

La historia de los lejanos 1969 y 1981 se repitió en el Olímpico. Brasil no arrancaba o Venezuela no le dejaba hacer. Hasta que en el tramo de cierre reaparecieron las desatenciones, fallaron las fuerzas y el rival no perdonó.

La imagen del final, de vergüenza deportiva, molestia propia y respeto por parte de la visita, refleja que la actitud existe pero no es acompañada por la concentración.

Ecuador será el quinto partido de un interinato que está pasando con la velocidad característica de estos tiempos. Apenas si da tiempo para digerir una derrota que pasó de lo épico a lo común para enfrentar a un equipo que, al estar a casi la misma altura del venezolano, amenaza con ser más complicado que el del jueves.

