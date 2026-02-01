Dayana Rodríguez subcampeona mundial de clubes

El Corinthians de Dayana Rodríguez cayó ante el Arsenal en la final de la primera edición de la Women’s Champions Cup.

La mediocampista ingresó en el minuto 96, en la derrota en prórroga del cuadro brasileño ante el inglés 3-2.

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Rodríguez vino desde el banquillo en las dos presentaciones del conjunto paulista en el torneo.

Corinthians, vigente campeón de la Copa Libertadores Femenina, terminó el primer torneo mundial de clubes femenino de la FIFA como subcampeón.

Con el Arsenal como campeón del mundo, el podio fue completado por el Gotham estadounidense, que goleó 0-4 al FAR Rabat marroquí.

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Foto: Getty Images