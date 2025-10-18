Dayana Rodríguez campeona de la Libertadores con el Corinthians

La Copa Libertadores Femenina terminó este sábado con la consagración por tercer año consecutivo del Corinthians brasileño.

En la final disputada en Banfield, el club paulista igualó 0-0 con el Deportivo Cali colombiano y se impuso 5-3 en la tanda de penales.

La mediocampista Dayana Rodríguez disputó todo el partido. La venezolana fue titular en los 6 partidos de las Brabas y anotó 1 gol.

Loading...

Corinthians obtuvo su sexta Libertadores y ratificó el predominio de Brasil en la competición continental, con siete títulos al hilo para sus conjuntos.

El Timao será el representante de la Conmebol en la edición inaugural de la FIFA Women’s Champions Cup. Se enfrentará a principios de 2026 en Londres en las semifinales al Gotham estadounidense, campeón de la Concacaf.

Lavinotinto.com

Foto: Conmebol